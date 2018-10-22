Неисправный самолет не улетит в Хельсинки, петербуржцев отправят в Финляндию другим бортом

Отложенный на несколько часов вылет борта авиакомпании Finnair 22 октября так и не состоится. Из-за технических неисправностей пассажиров пересадят в другой самолет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, в настоящее время проверка самолета продолжается, пассажиров решено отправить в Хельсинки другим бортом, в 19:35 по Москве.

За день время вылета самолета на онлайн-табло Пулково менялось каждый час, пассажиры ждут в аэропорту с утра. По расписанию борт должен был взлететь в 12:30, но в последний момент пассажиров высадили.