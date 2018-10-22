Советы КЕЙ как избежать поломки ноутбука

Магазин "Кей"

Сегодня мы вместе с КЕЙ поговорим о том, что может стать причиной поломки ноутбука и как ее избежать.

Технологии не стоят на месте, и та техника, которая была лучшей пять лет назад, сегодня уже недостаточно актуальна. Однако порой нам приходится заменять ноутбук не по причине его технологического устаревания, а из-за поломки, ремонт которой встанет в половину стоимости нового устройства. Чтобы этого не происходило существует ряд профилактических мер, которые помогут не допустить неприятных последствий:

1. Регулярно проводите чистку корпуса ноутбука – полный разбор и удаление пыли с плат, вычищение комков грязи из кулеров, замена термопасты по мере необходимости. Это можно делать как самостоятельно, так и в сервисном центре КЕЙ.

2. Ставьте включенный ноутбук только на ровные твердые поверхности, а не на тканевые материалы (подушки, диван). Так вы избежите его перегревания.

3. Не располагайте напитки рядом с устройством – порой даже самые аккуратные люди могут случайно задеть чашку. В случае, если проблема уже произошла – в срочном порядке отключайте ноутбук, вынимайте аккумулятор. Нужно как можно скорее разобрать лэптоп и протереть, а затем просушить все поверхности. Если у вас нет навыка разбора ноутбуков, лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

4. Перед закрытием всегда проверяйте, чтобы между клавиатурой и экраном не остался мелкий предмет типа ручки. Приобретите специальную сумку для транспортировки ноутбука. Если какой-либо аксессуар туго входит в разъем – проверьте, все ли в порядке с этим разъемом у самого аксессуара. Если разъем уже сломан не пытайтесь использовать его повторно – есть риск повредить материнскую плату.

5. Используйте только зарядные устройства, сертифицированные производителем и разработанные специально для вашей модели ноутбука. Не оставляйте устройство в сети на длительное время, перезаряжая таким образом аккумулятор. Избегайте и ситуаций с полной разрядкой батареи. Если вы вносите в тепло ноутбук после мороза, то не включайте его сразу же, конденсат может повредить комплектующие.

Надеемся, что эти советы от КЕЙ помогут продлить срок эксплуатации вашего ноутбука на многие годы и исключат удары по кошельку, которых можно избежать.