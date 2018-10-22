В Крыму могут вооружить охранников учебных заведений после трагедии в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что сотрудников охраны школ необходимо обеспечить табельным оружием.

«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем все возможное для обеспечения безопасности крымчан», – написал 22 октября в своем «Фейсбуке» Аксенов.

При этом глава Крыма подчеркнул, что хочет выслушать предложения от Министерства просвещения, уполномоченного при президенте по правам ребенка и от республиканских органов власти. Он уверен, что меры безопасности в учебных заведениях нужно повысить во всей стране.

Напомним, что восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников.