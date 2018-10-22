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Авто
22.10.2018 18:17
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Кроссовер Hyundai Creta получит 7-местную версию. Она придёт с востока

Корейская компания Hyundai начала работу над вторым поколением кроссовера Creta. К пятиместному варианту новинки добавят и более просторную модификацию – с семиместным салоном.

Дизайн новой Creta будет выполнен в стиле свежих версий моделей Kona и Santa Fe. На смену нынешним моторам придут 1,5-литровые бензиновые и дизельные моторы BS-VI, аналогичные агрегатам обновленной Hyundai Verna (в России известной под названием Solaris), сообщает 22 октября Autocar India.

Второе поколение модели в пятиместном исполнении должно выйти на рынок в конце 2020 года. Семиместный вариант планируется выпустить в начале 2021 года. В модельной линейке эта версия окажется на класс выше, заняв место Tucson, следующее поколение которого также может подняться на ступень в линейке бренда.

Ожидается, что обновленная Creta будет конкурировать с Nissan Kicks, новыми кроссоверами от Volkswagen и Skoda, а также пяти- и семиместными вариантами Tata Harrier.

Нынешнее поколение Creta
Нынешнее поколение Creta
Hyundai

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