Троллейбус в Кемерове сделал из семи машин «гармошку»

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Колоритное массовое ДТП произошло под вечер 22 октября в Кемерове, на Красноармейской улице, 123. Спровоцировал его, по словам очевидцев, троллейбус. А предшествовали ему проблемы с контактной сетью.

«Была в этом троллейбусе, шок просто. Семь машин сбили», – рассказывает Варвара в группе «Инцидент Кемерово» «ВКонтакте». «Я тоже там ехал, – добавляет Иван. – Мы остановились, к нам вышел водитель и отправил кондуктора в кабину со словами: "Если что, на тормоз нажми", а сам открыл люк на полу в салоне и что-то стал там делать, чинить, я не знаю. Чинил-чинил, и вдруг троллейбус поехал, собирая машины перед собой, и ехал до тех пор, пока водитель в кабину не прибежал и на тормоз не нажал».

Этому инциденту предшествовала авария на контактной линии электропередачи. Об обрыве проводов сообщали днём «Вести Кузбас» со ссылкой на городскую администрацию.

Горожане связывают ДТП с этим происшествием. «Там обрыв проводов был, я в крайнем левом на поворот стоял, когда провода стали рваться и падать на машины. Видимо, водители запаниковали и стали выезжать с первого и второго ряда», – предполагает Тимур в группе «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте». «Ага, проезжал там, две или три тачки в среднем ряду проводами накрыло, – подтверждает Константин. – Это днем было, когда на этом участке обрывало провода троллейбусные и накрыло пару машин. А под вечер, видимо, случился этот страйк».

Александр в той же группе пишет, что у автобуса «ус один отстегнулся и зацепился на ходу за провод, который поперёк был».

Кто-то из очевидцев насчитал более десятка участников ДТП, и возможно, самих ДТП было два. По словам Ивана, автомобили столкнулись и на обочине справа от троллейбуса.

По предварительной информации, авария обошлась без серьёзных травм.

Несколько дней назад, 9 октября, в Орле в результате ДТП с троллейбусом три человека погибли и двое пострадали.