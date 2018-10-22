Владимир Путин: Севастополь де-юре никогда не был частью Украины

Президент России назвал «незаконной» передачу крымского порта в состав Украинской ССР.

«Он [город Севастополь] был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. <...> Незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР», – цитирует 22 октября заявление Владимира Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, во время передачи Крыма Украине в 1954 году про Севастополь «просто забыли». Путин указал, что порт из состава РСФСР в Украинскую ССР так и не передали юридически.

Подобное заявление было сделано в ходе обсуждения президентом и мэром российской столицы сотрудничества Москвы и Севастополя. Сергей Собянин рассказал главе государства, что в будущем столица планирует оказывать городу-побратиму помощь в благоустройстве улиц, дворов и парков, а также участвовать в модернизации и ремонте городских социальных объектов. Реализация намеченных проектов должна начаться уже в следующем году.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов Федерации 18 марта 2014 года, после соответствующих референдумов, на которых свыше 90 процентов жителей этих территорий высказались за такое решение. Украина считает эти территории "временно оккупированными".