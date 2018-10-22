Задержанный по ориентировке Пивоваров не подошел под описание, его отпустили после досмотра

Председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров вышел из отдела полиции в Москве спустя час после задержания по ориентировке на человека худощавого телосложения с синяками под глазами.

Об этом Пивоваров сообщил в своем Twitter днем 22 октября. По словам политика, сперва полицейские осмотрели его вещи, общаться с ним приехали оперативники центра «Э». «В итоге у меня на руках документ, что претензий ко мне не имеют, и я свободен», – передает слова Пивоварова в Telegram канал «Открытой России».

Провёли досмотр вещей и отпустили. Интересно, что в отделах полиции на вокзалах теперь дежурят оперативники центра Э. Совпадение? Не думаю🙂 pic.twitter.com/aMvQRForA3 — Andrey Pivovarov (@brewerov) 22 октября 2018 г.

Оппозиционера задержали на выходе из «Сапсана» на Ленинградском вокзале в столице около двух часов дня в понедельник, 22 октября. Упитанный Пивоваров, по мнению полицейских, подошел под описание худощавого мужчины с синяками под глазами, которого разыскивают по подозрению в разбойном нападении.