Беглов первой поправкой предложил за счет школ и детсадов сократить дефицит бюджета на 10 млрд рублей

Дефицит бюджета Петербурга на 2018 год может сократиться более чем на 10 млрд рублей – до 34,9 млрд рублей. Врио губернатора Александр Беглов предложил существенно сэкономить на Адресной инвестиционной программе (АИП).

Доходную часть предполагается увеличить почти на 2,5 млрд рублей, а расходную уменьшить на 7,9 млрд рублей. В первую очередь поправка подразумевает сокращение на 10,3 млрд рублей поддержки АИП. То есть некоторые стройки школ, медучреждений и детских садов получат деньги только в следующем году, а не в этом.

– Очевидно, что это приведет к тому, что ряд объектов в этом году не будет введен, то есть они будут перенесены на следующий год. Это потребует дополнительного финансирования, и мы, чтобы не срывать ввод, будем обеспечивать их финансированием. Конкретные объемы сейчас обсуждаются, поскольку все зависит от результатов обследования состояния конкретных объектов. Это все обсуждается. Я думаю, что к проекту бюджета мы будем иметь точную информацию, – пояснил 22 октября председатель городского комитета по финансам Алексей Корабельников.

И добавил, что дополнительные поступления бюджета будут направлены на социалку.

– Это прежде всего социальные направления, связанные с дополнительными выплатами в рамках тех законов, которые были приняты в сентябре этого года, и в рамках решений, которые были приняты врио губернатора Бегловым по повышению объема социальных выплат на приобретение или строительство жилья для многодетных семей, – пояснил Корабельников. – Это очень важное социальное направление, по которому сейчас есть напряжение, есть очередь среди многодетных. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эту очередь максимально быстро двигать вперед.

Поясняя логику решений, председатель профильного комитета добавил, что уменьшение дефицита бюджета на 10 млрд рублей приведет и к снижению объема заимствований — этого стремится добиться новый врио.

– Такая задача перед нами руководством города ставится: меньше занимать, рачительно использовать имеющиеся бюджетные средства, – объяснил новую позицию Смольного председатель Алексей Корабельников.