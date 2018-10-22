МЧС изменит систему управления и финансирования. Региональные центры попали "под нож"

Министерство объявило о сокращении числа обеспечивающих структур и руководящего состава.

«Новая система будет представлена тремя уровнями: федеральным – министерство; региональным – субъект РФ; местным – пожарно-спасательный гарнизон», – сообщается http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33931415 в опубликованном 22 октября сообщении МЧС.

Сокращения коснутся 4 региональных центров, включая Северо-Западный, а также Центров управления в кризисных ситуациях. В министерстве отмечают, что уволенных сотрудников отправят на вакантные должности.

Реорганизация связана с желанием сократить расходы, но при этом повысить зарплаты сотрудникам МЧС.

«Благодаря передаче полномочий региональных центров в головные главные управления по субъектам, штатная численность «головных» главков будет увеличена. Таким образом, военнослужащие, сотрудники федеральной противопожарной службы и сотрудники федеральной гражданской государственной службы могут быть трудоустроены в системе МЧС России, работники региональных центров – в системе РСЧС», – подчеркивается в обращении.