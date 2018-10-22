Патрушев и Болтон поговорили о военных договорах и Сирии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили в Москве 22 октября широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении и ситуацию в Сирии, сообщили в посольстве США в РФ.

"Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", – говорится в сообщении американской дипмиссии, опубликованном в твиттере.

.@AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 октября 2018 г.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Патрушева и Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.

Как сообщалось, у Болтона в рамках двухдневного визита в Москву были запланированы переговоры в Совбезе РФ, Кремле и Министерстве иностранных дел России. Это уже второй визит Болтона в Москву менее чем за полгода: он приезжал в российскую столицу в июле в рамках подготовки к российско-американскому саммиту в Хельсинки. После этого, в августе, Болтон встречался с Патрушевым в Женеве.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 – 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.