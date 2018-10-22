Пострадавшую во время взрыва под Гатчиной девочку выписали из больницы

Ребенок, который отравился угарным газом во время взрыва на пиротехническом заводе под Гатчиной, продолжает лечение дома. В больнице остается только один пострадавший.

Как сообщили «Фонтанке» в Гатчинской клинической больнице, 13-летнего ребенка выписали 22 октября, на сегодняшний день девочка оставалась последней пострадавшей, кто лечился в Гатчине. Еще одну женщину перевезли вертолетом санавиации в Ленинградскую областную клиническую больницу в Петербурге 20-го числа, пенсионерка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Взрыв на заводе «Арсенал» в минувшую пятницу, 19 октября, убил четверых. В больнице оказались шесть пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело и отправил под домашний арест главного инженера завода, ему предъявлены обвинения. Взрывная волна повредила почти сотню зданий.