Кувейт снял запрет на ввоз российской мясной продукции

Кувейт снял запрет на ввоз в страну российской мясной продукции, сообщает Россельхознадзор.

«Россельхознадзор сообщает участникам внешнеэкономической деятельности о том, что на официальном сайте Продовольственного агентства Государства Кувейт (PAFN) опубликована информация о снятии запрета на ввоз из России в Кувейт продукции животного происхождения — говядины, баранины, козлятины и полученных от крупного рогатого скота, овец и коз субпродуктов», — говорится в сообщении.

Ранее ограничения на ввоз российской продукции был введен Кувейтом из-за вспышки ящура.