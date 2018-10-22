Как избавить электромобиль от тяжёлой батареи, придумали шведы. Батареей станет кузов

Одним из «слабых» мест всех электромобилей являются массивные и громоздкие батареи, но, похоже, ученые нашли возможное решение этой проблемы, пишет Engadget.

Исследователи шведского Технического университет Чалмерса из Гетеборга предложили технологию, при которой аккумуляторной батареей становится сам кузов автомобиля. Этого можно достичь, если изготавливать кузов из углеродистого волокна. Правда, хитрость заключается в особом подборе размера и ориентации волокон, поэтому существует хороший баланс между жесткостью и электрохимическими свойствами, необходимыми для хранения энергии. При этом толщина панелей кузова должна быть немного больше, и следовательно, кузов будет тяжелее обычных «карбоновых», но зато электромобиль полностью может избавиться от тяжелых батарейных блоков под полом. Суммарно это может сделать машину на 50 процентов легче.

Однако и тут есть загвоздка: даже обычное, не «батарейное», углеродное волокно очень дорого. Используют его только в тех немногих случаях, когда применение карбона необходимо или когда цена не имеет значения. Чаще всего речь идет о спортивных и гоночных автомобилях или о суперкарах типа Pagani и Bugatti.

Так что в ближайшее время мы вряд ли увидим на дорогах много таких автомобилей, где сам кузов будет выполнять роль аккумулятора.