В Великобритании поставили знак равенства между отравлением Скрипалей и убийством Хашкаджи

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия и Саудовская Аравия якобы посылают сигнал своим политическим оппонентам, что смогут «достать» их даже в другой стране.

«События в Солсбери и убийство Хашкаджи, судя по всему, очень похожие события: расправа над оппонентами на территории другой страны при поддержке государства. Дикость методов исполнения призвана оставить наводящее ужас предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или тому, кто осмеливается противостоять режиму», – написал в своей статье для издания The Telegraph экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Бывший министр иностранных дел считает, что международное сообщество не должно закрывать глаза на эти события. «Это не должно восприниматься как само собой разумеющееся», – пишет Джонсон. Он уверен, что США и Великобритания должны подготовить санкции против Саудовской Аравии за убийство журналиста.

Экс-министр уверен, что убийство обозревателя The Washington Post, который позволял себе жесткую критику режима в королевстве на Аравийском полуострове, не было случайностью.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.