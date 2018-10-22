Лига безопасного интернета предложила штрафовать соцсети за деструктивные материалы, посвященные «скулшутингу». Она насчитала 5 млн подростков в «нехороших» сообществах соцсетей

Лига безопасного интернета под руководством Екатерины Мизулиной, дочери сенатора Елены Мизулиной, предложила штрафовать социальные сети за запрещенные материалы. В перечень деструктивного контента включены видео, посвященные «скулшутингу», пропагандирующие суицид, употребление наркотиков и детскую порнографию. Об этом сообщается на официальном сайте лиги 22 октября.

«Повторяющиеся случаи демонстративных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, совершенных участниками групп в социальной сети «ВКонтакте», посвященных «скулшутингу», в ходе которых погибли дети и взрослые, – это результат безответственности и равнодушия администрации и руководства социальных сетей», – говорится в заявлении.

Авторы также добавяют, что с апреля 2018 года специалисты лиги фиксируют резкий рост (до 5 миллионов человек) количества подростков, вовлеченных в деятельность деструктивных сообществ в социальных сетях.

Общественники считают: размер штрафов для информационных посредников должен определяться оборотом компании и составлять 1 – 2% от годового оборота. Предложения Лиги безопасного интернета уже направлены в администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Госдуму, Совет Федерации и иные профильные органы власти.

Лига безопасного интернета ссылается на европейскую практику. Так, в Германии социальные сети должны самостоятельно анализировать содержание информации и при обнаружении оперативно удалять (в течение 48 часов). За неудаление запрещенной информации, размещенной пользователями, предусмотрен штраф в размере до 50 миллионов евро.

Лига безопасного интернета — самоназвание российской околоправительственной организации, созданной в 2011 году с целью цензурирования информации в интернете. Техническую возможность для цензурирования сети организация имеет только на территории Российской Федерации. Создатели организации – бизнесмен Константин Малофеев и бывший глава Минкомсвязи и помощник президента России Игорь Щеголев. В состав участников организации входят крупнейшие операторы связи «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), ИТ-компании Mail.Ru Group, «Лаборатория Касперского». Возглавляет лигу Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, которая также входит в попечительский совет. Лига безопасного интернета также руководит кибердружиной более чем из 20 тысяч добровольцев. Они мониторят соцсети и указывают органам на запрещенный контент.