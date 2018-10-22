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22.10.2018 16:26
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После статьи «Новой газеты» Союз журналистов просит правоохранителей обезопасить репортера Короткова от «физического воздействия»

 

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти выступил с заявлением по поводу угроз корреспонденту Денису Короткову. Надежду на правоохранителей также выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как говорится в заявлении Союзжура, развернутая на различных интернет-ресурсах агрессивная кампания по распространению ложных сведений, порочащих честь и достоинство журналиста, «инициирована и управляется из одного центра и имеет целью создание благоприятного фона для прямой атаки на Дениса Короткова».

«Настоятельно предлагаем правоохранительным органам предпринять активные действия с целью предотвращения возможного физического воздействия на журналиста и считаем необходимым выявить и привлечь к ответственности авторов угроз», – уточняется в заявлении.

Коротков – журналист-расследователь, неоднократный лауреат и обладатель звания «Журналист года»-2017 главной журналистской премии Санкт-Петербурга «Золотое перо».

«Многие его статьи – опубликованные в интернет-издании «Фонтанка» и «Новой газете» – крайне нежелательны для весьма влиятельных персон», – подчеркивают в Союзжуре.

Заявление опубликовано после выхода в «Новой газете» статьи «Повар любит поострее». Коротков, ссылаясь на своего информатора Валерия Амельченко, пишет о серии нападений на блогеров и оппозиционных журналистов, странных смертях в Сирии и Пскове и убийстве в Луганске.

Незадолго до статьи в «Новой газете» неизвестные подбросили к редакции похоронный венок с фотографией Короткова и отрезанную голову животного с «приветом» бывшему редактору газеты Дмитрию Муратову и снова Короткову. На различных информресурсах печатались однотипные материалы, в которых репортер назывался «предателем Родины» из-за его прежней работы на «Фонтанке».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал идею подключения правоохранительных органов к ситуации вокруг Короткова.

«Мы видели сегодня эту публикацию (статью «Повар любит поострее». – Прим. ред.). Это журналистское расследование, но все-таки мы в первую очередь ориентируемся на детальную информацию от соответствующих органов. Нам неизвестно о подтверждении опубликованной информации со стороны компетентных органов», – заявил Песков журналистам.

Валерий Амельченко исчез в ночь на 3 октября после очередной встречи с Коротковым. Он позвонил журналисту и сообщил, что заметил за собой слежку. Во дворе дома на Ленинском проспекте нашли два телефона Амельченко и ботинок. Полиция разыскивает Амельченко, информации о нем нет.

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