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Город
22.10.2018 19:48
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20 декабря не срок для «Метростроя». Смольный добавил и времени, и денег на Фрунзенский радиус

Городские власти заложили в расходную часть городского бюджета на 2019 год 3,2 млрд рублей для возведения трех новых станций метро Фрунзенского радиуса, которые обещали открыть в декабре 2018 года. Кроме того, правительство пролонгировало контракт на строительство этой части подземки до 31 мая 2019 года и перестало уверенно говорить о том, что метро сдадут вовремя.

20 декабря не срок для «Метростроя». Смольный добавил и времени, и денег на Фрунзенский радиус

Светлана Холявчук/Интерпресс

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания 22 октября утвердил поправку губернатора Петербурга в городской бюджет. В списке предложенных врио Александром Бегловым изменений фигурирует дополнительное финансирование на строительство станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» в размере 4,2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей «Метрострой» должен получить в 2018 году, а 3,2 млрд рублей – в 2019 году. Накануне изменений в бюджет до 31 мая 2019 года был продлен контракт на продолжение фиолетовой линии. При этом говорить о срыве сроков и городские власти, и компания отказываются. Но уверенности в дате 20 декабря в тоне чиновников уже меньше.

Депутаты, которые одобрили поправку в бюджет, высказали довольно логичный вывод: если в бюджет на следующий год закладываются средства на строительство станций метро, которые должны быть сданы 20 декабря 2018 года, то очевидно, что в срок они открыты не будут. Председатель комитета финансов Алексей Корабельников в ответ на это умозаключение сообщил, что информацией об изменении дедлайна по открытию трех станций Фрунзенского радиуса его ведомство не располагает. 

«Мы говорим лишь о том, что со стороны заказчика технически будет достаточно сложно осуществить приемку всех работ, которые будут выполнены в этом году. Поэтому технически мы сдвигаем финансирование на следующий год. Относительно сроков открытия станций, я предлагаю вам уточнить информацию в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)», – заявил Корабельников. 

В КРТИ от прямого ответа о сроке открытия станций ушли с помощью формулировки: «...перед ОАО «Метрострой» стоит задача о вводе участка Фрунзенского радиуса метро до 20 декабря 2018 года».  

Дополнительное соглашение между «Метростроем» и КРТИ, заключенное 16 октября 2018 года, усиливает сомнение. Из него следует, что срок окончания контракта на строительство Фрунзенского радиуса меняется с 25 декабря 2018 года на 31 мая 2019 года. В комитете «Фонтанке» пояснили, что срок действия контракта с ОАО «Метрострой» продлен в связи с необходимостью завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов между заказчиком и подрядной организацией. 

К дополнительному соглашению приложено гарантийное письмо от директора «Метростроя» Николая Александрова, в котором он обещает в течение месяца продлить истекшую банковскую гарантию, без которой по действующему законодательству исполнять госконтракт нельзя. Как пояснил «Фонтанке» собеседник, близкий к ситуации, именно из-за истекшей банковской гарантии город и «Метрострой» были вынуждены пролонгировать соглашение – банк попросту отказался продлить её из-за высокого риска срыва контракта. 

Тем не менее тот факт, что срок окончания контракта был перенесен на полгода, сам по себе совсем не означает, что станции не откроются к декабрю. Так, например, контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой» истекает 31 декабря 2018 года, хотя сами станции были открыты в конце мая. 

И все же несколько собеседников «Фонтанки», близких к ситуации, рассказали, что, скорее всего, к 20 декабря 2018 года компания не успеет закончить, несмотря на более чем 90%-ную готовность объектов. Чтобы успеть к первоначальному дедлайну, «Метрострою» необходимо закупить оборудование, а прямо сейчас денег у компании на это нет. Только на заказ и получение некоторых позиций может потребоваться порядка двух месяцев. При этом ни один из собеседников «Фонтанки» не решился однозначно заявить, что «Метрострой» не успеет. В компании, тем временем, отказались комментировать и продление соглашения, и сроки ввода. 

Впервые информация о срыве сроков запуска «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Южной» появилась в конце августа 2018 года, когда от сотрудничества с «Метростроем» отказалась компания «Смальта Мозаика», занимавшаяся художественным оформлением станций. В компании заявили, что ни копейки не получили от генерального подрядчика, а продолжать работать бесплатно просто не могут. В городском правительстве тогда решили, что услуги оформителей обходятся слишком дорого, и дали «Метрострою» команду проработать альтернативный вариант отделки станций и при любом раскладе открыть юго-восточный участок Фрунзенского радиуса. Но это было еще при Георгии Полтавченко. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру» 

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