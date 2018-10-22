Борис Ротенберг требует с банков в Финляндии 70 тыс. евро компенсации за отказ обслуживать его счета

Российский олигарх Борис Ротенберг требует компенсации от четырёх действующих в Финляндии банков на общую сумму в 70 тыс. евро. Об этом сообщает 22 октября финское информационное агентство STT.

Попавший в санкционный список США Ротенберг, который также является гражданином Финляндии, подал иск в окружной суд Хельсинки на Handelsbanken, Nordea, OP Yrityspankki и финский филиал Danske Bank, поскольку они отказались проводить его платежи. Как утверждает бизнесмен в иске, из-за этого он не смог оплатить счета финской налоговой службы, Агентства транспортной безопасности и других ведомств.

Как гражданин Финляндии Ротенберг обосновывает своё требование тем, что имеет право на обслуживание наравне с другими гражданами ЕС.

Ранее Bloomberg сообщил, что иск в окружной суд Хельсинки российский олигарх подал 4 октября. С этого момента у банков есть 30 дней на ответ.