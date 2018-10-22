18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +7
$ 65.31р
75.37р
17:18 22.10.2018
Расширенный поиск

Авто
22.10.2018 16:16
Печать

Пятидесятилетний передвижной стоматологический кабинет пополнил коллекцию «Пассажиравтотранса»

В Петербург из северного Казахстана прибыл уникальный «Икарус». Он пополнил коллекцию исторических автобусов «Пассажиравтотранса».

Как сообщает 22 октября пресс-служба предприятия, Ikarus 630 1967 года выпуска первоначально служил передвижным стоматологическим кабинетом. Затем его использовали для нужд федерации автоспорта и даже возили на нем картофель. В Петербург автобус доставили на эвакуаторе с частичной погрузкой, так что можно сказать, что он преодолел 3500 километров на собственных колесах.

У автобуса сохранились оригинальный двигатель и крепкая рама. Благодаря этому по прибытии он смог проехать несколько кругов по петербургскому автопарку. Это один из восьми сохранившихся в мире Ikarus 630 и единственный представитель 600-й серии в России. В 1960-х в парках автопредприятий Гатчины, Волхова, Сланцев и Выборга, которые входили в ленинградский Главленавтотранс, использовали городскую модификацию Ikarus 620.

Состояние доставленного в Петербург раритета в ближайшее время оценят реставраторы, и затем будет решено, в какой модификации автобус восстановят.

Пятидесятилетний передвижной стоматологический кабинет пополнил коллекцию «Пассажиравтотранса»

На сегодняшний день в коллекции «Пассажиравтотранса» насчитывается более 30 исторических автобусов. Раритеты демонстрируют на различных городских мероприятиях, а также они принимают участие в ежегодном параде ретротехники в честь Дня основания Петербурга.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
22.10.2018 14:50

ЖК YOGA открыл свои двери

В минувшее воскресенье, 21 октября, ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в строящемся жилом комплексе YOGA
ГК «Эталон»
22.10.2018 13:53

В ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ» состоялся праздник благоустройства

20 октября, в день проведения общегородского субботника, на территории ЖК «Самоцветы», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в историческом центре Санкт-Петербург – на Васильевском острове – состоялся праздник благоустройства.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.10.2018 13:46

Аэрофлот одержал победу в трех номинациях IPRA Golden World Awards

Аэрофлот впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS
22.10.2018 12:40

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
фото предоставлено компанией Circle K
22.10.2018 12:01

В Санкт-Петербурге прошёл спортивный праздник «День ЗОЖ на Circle K»

20 октября на АЗС Circle K прошёл праздник «День ЗОЖ на Circle K». Хедлайнер мероприятия – международный спортивный шоу-проект Vortex Sport, в котором известные спортсмены сражаются друг с другом в новом популярном формате спорт-баттла
ГК "КВС"
22.10.2018 11:12

Квартира от «КВС» в рассрочку

Теперь квартиру в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» можно приобрести в рассрочку от застройщика.
19.10.2018 19:40

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД завершили создание Тюменского укрупнённого центра управления воздушным движением

Центр официально введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Тюменский УЦ оснащен самыми современными комплексами средств автоматизации управления воздушным движением.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
19.10.2018 18:08

Генеральный директор МРСК Северо-Запада и Глава Карелии обсудили готовность к зиме

В ходе рабочей встречи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник рассказал, что сети карельского филиала компании готовы к работе в условиях зимнего максимума нагрузок, а показатели выполнения производственных программ в текущем году превысили прошлогодние объемы.
ГК «Полис Групп»
19.10.2018 16:00

ГК «Полис Групп» готовится сдать 3 очередь ЖК «Краски лета»

Дома 3 очереди ЖК «Краски лета» (№ 7-11) от ГК «Полис Групп» проходят оценку Службы государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор Ленинградской области)
19.10.2018 13:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
https://pixabay.com
19.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
ГК «Эталон»
18.10.2018 15:38

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию детский сад в ЖК «Изумрудные холмы»

15 октября Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса дошкольного образовательного учреждения с блоком начальных классов в микрорайоне «Изумрудные холмы», который строит в подмосковном Красногорске