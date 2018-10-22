Пятидесятилетний передвижной стоматологический кабинет пополнил коллекцию «Пассажиравтотранса»

В Петербург из северного Казахстана прибыл уникальный «Икарус». Он пополнил коллекцию исторических автобусов «Пассажиравтотранса».

Как сообщает 22 октября пресс-служба предприятия, Ikarus 630 1967 года выпуска первоначально служил передвижным стоматологическим кабинетом. Затем его использовали для нужд федерации автоспорта и даже возили на нем картофель. В Петербург автобус доставили на эвакуаторе с частичной погрузкой, так что можно сказать, что он преодолел 3500 километров на собственных колесах.

У автобуса сохранились оригинальный двигатель и крепкая рама. Благодаря этому по прибытии он смог проехать несколько кругов по петербургскому автопарку. Это один из восьми сохранившихся в мире Ikarus 630 и единственный представитель 600-й серии в России. В 1960-х в парках автопредприятий Гатчины, Волхова, Сланцев и Выборга, которые входили в ленинградский Главленавтотранс, использовали городскую модификацию Ikarus 620.

Состояние доставленного в Петербург раритета в ближайшее время оценят реставраторы, и затем будет решено, в какой модификации автобус восстановят.

На сегодняшний день в коллекции «Пассажиравтотранса» насчитывается более 30 исторических автобусов. Раритеты демонстрируют на различных городских мероприятиях, а также они принимают участие в ежегодном параде ретротехники в честь Дня основания Петербурга.