Смольный просит петербуржцев выставить оценки осенней уборке города

Комитет по благоустройству Петербурга, подводя итоги осеннего месячника по благоустройству, предложил горожанам поставить оценку качеству уборки в своём районе. Интернет-опрос открыт 22 октября на сайте комитета.

Онлайн-опрос жителей является одним из десяти критериев, которые используются при составлении рейтинга районов по итогам месячника. Среди других критериев – оценка содержания жилищного фонда и культуры производства работ на территории района, оперативность устранения недостатков, число жителей – участников дня благоустройства 20 октября, площадь убранных территорий, объёмы посадок деревьев и кустарников и т. д.

Всего в дне благоустройства, то есть в субботнике, приняли участие 219 тысяч петербуржцев, в том числе более 7 тысяч госслужащих, около 76 тысяч школьников, почти 16 тысяч студентов, 10 тысяч военных, курсантов и кадетов. В этот день в городе высадили более тысячи деревьев и 30 тысяч тюльпанов. Как его провёл врио губернатора Александр Беглов, читайте и смотрите на «Фонтанке».

За неделю с 15 по 22 октября с улиц Петербурга было вывезено 3,3 тысячи тонн смёта и 433 тонн мусора. Дорожные предприятия для уборки дорог и тротуаров вывели 5,1 тысячи смен техники, работники ручного труда отработали 8,4 тысячи смен, отчитывается комитет.

Для влажной уборки израсходовано 16,5 тысячи кубометров воды за неделю, а всего с начала сезона – почти 880 тысяч кубометров воды.

В понедельник, 22 октября, на улицах города в дневные часы работают свыше 380 единиц спецтехники и 950 работников ручного труда.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает от петербуржцев звонки по вопросам уборки подведомственных территорий по телефону (812) 314-60-13.