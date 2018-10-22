Подробности трагедии в Zeppelin: упавшие с террасы ресторана на Фонтанке гости перед смертью устроили драку

Михаил Огнев/

Гости свадьбы из ресторана Zeppelin перед тем, как вдвоем рухнуть вниз с 6 этажа, устроили разборки. В процессе они пробили мощное оргстекло, а не продавили перила, как сообщалось ранее, и сцепившись полетели вниз на глазах у ведущей, диджея и прохожих.

Как стало известно «Фонтанке», в 13:30, в субботу, в ресторане стартовала шестичасовая торжественная программа с ведущей, диджеем, конкурсами и фуршетом. Её участниками стали 40 человек, которые начали утро во дворце на Английском набережной и потом 3 часа плавали на кораблике по рекам и каналам.

Периодически люди выходили пофотографироваться или покурить на терассу. К 19 часам весь привезенный гостями алкоголь был выпит, вместе с ним закончилась и развлекательная программа. Гости собрались под крышей в «шайбе». На терассе в этот момент остались лишь 32-летний Алексей Скулин — друг детства жениха, который, по воспоминаниям очевидцев, был сильно пьян и весь вечер вел себя вызывающе и 31-летний Андрей Пузырев — родственник со стороны жениха. Официант и гости видел на веранде шутливую драку двух мужчин, зачинщиком которой знакомые склонны считать Скулина. Но потом сотрудник ресторана вышел с терассы, гости переключили внимание друг на друга, поэтому все застали лишь кульминацию борьбы.

Как стало известно «Фонтанке» уже в 19 часу, сначала официант, вернувшись, заметил отсутствие заградительного оргстекла. Он позвал банкет-менеджера, чтобы зафиксировать порчу имущества — о том, что дело куда серьезнее, он пока не догадывался. Зато видела все ведущая свадьбы, которая в этот момент у гостиницы убирала вместе с диджеем оборудование в машину.

Сначала она услышала звук битого стекла, подняла голову и увидела летящих вниз мужчин. Один держал другого за плечи. С ее слов, они вылетели, а не выпали с терассы. Упали они прямо рядом с ней. Оба сразу насмерть. Именно она и сообщила в 19:21 полицию и скорую об инциденте. Бывалые посетители ресторана уверяют, что опереться на это ограждение и выдавить стекло, допустим, при курении, было невозможно из-за его конфигурации – тут нужна была сила, особенно учитывая, что осколки долетели почти до Фонтанки.

Фото: Михаил Огнев