Саудовская Аравия наспех создала двойника убитого в консульстве этой страны журналиста

В попытке замести следы убийства критика режима королевства на Аравийском полуострове сотрудники спецслужб страны отправили похожего на Хашкаджи мужчину в одежде покойника гулять по Стамбулу. Однако спецагент попал в поле зрения камер видеонаблюдения, которые и помогли его вычислить.

Мужчина, одетый так же, как убитый в консульстве страны журналист Джамаль Хашкаджи, вышел из здания дипмиссии через некоторое время после убийства. Это было сделано для того, чтобы доказать, что обозреватель The Washington Post покинул представительство Саудовской Аравии. Из-за плохой подготовки операции в двойнике быстро опознали сотрудника спецслужб. Об этом 22 октября сообщил телеканал CNN.

На роль двойника Хашкаджи был выбран сотрудник спецслужб Саудовской Аравии 57-летний Мустафа аль-Мадани, который по комплекции и внешнему виду напоминал убитого журналиста. На него нацепили одежду мертвеца, наклеили бороду и дали очки. «На нем была еще теплая одежда Хашкаджи» – так спецоперацию описали в полиции Турции. Выход аль-Мадани из посольства зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Однако многочисленные свидетельства прогулки двойника по Стамбулу показали, насколько наспех была спланирована операция, сообщают турецкие спецслужбы. Так, у двойника были гораздо более пышные волосы, чем у обозревателя американской газеты. Кроме того, спецагент не удосужился поменять свою обувь с белой подошвой на сдержанные ботинки, в которые перед входом в посольство был обут журналист.

Камеры также зафиксировали, как аль-Мадани вошел в консульство в своей обуви, но так из него и не вышел.

Спецоперация с двойником оказалась провальной на фоне того, что Саудовская Аравия после долгих колебаний все-таки признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве. Сейчас по подозрению в убийстве задержаны 18 человек.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.