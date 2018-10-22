Путин распорядился о санкциях в ответ на «недружественные действия Украины»

Составить список компаний и граждан Украины и продумать «специальные экономические меры» в их отношении поручил правительству России президент. Указ о санкциях Владимир Путин подписал 22 октября.

Опубликованный на сайте главы государства текст гласит, что санкции вводятся в «ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины» и ради «защиты национальных интересов».

Перечень физических и юридических лиц, которые попадут под российские санкции, определить должно правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Конкретные «специальные экономические» меры разработать также должен кабмин. Указ вступил в силу сегодня, 22 октября.

Напомним, осложнившиеся после майдана отношения между Россией и Украиной в данный момент переживают очередную фазу «обострения». В соседнем государстве прошли соместные с НАТО военные учения. Также Киев попросил Константинопольский патриархат даровать автокефалию Украинской церкви. Стамбул согласился, и этот процесс уже привел к расколу между РПЦ и Вселенским патриархатом. Назревающий на Украине религиозный конфликт стал темой совещания Совета Безопасности, который в середине октября провел президент РФ Владимир Путин.