Россия проинспектирует финскую военную базу перед началом учений НАТО

В преддверии масштабных учений НАТО Trident Juncture 18, которые пройдут на территории Норвегии, Финляндии и Швеции, российские военные посетят воздушную базу финских ВВС в Лапландии. Об этом 22 октября сообщают Силы обороны Финляндии.

"Россия проинспектирует подразделение ВВС Финляндии в Лапландии в рамках Венского договора 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 22 – 24 октября. Цель визита — проверить, соответствует ли предоставленная оценочной группе в соответствии с Венским документом информация о подразделении актуальным данным", – заявили в ведомстве.

Лапландское подразделение ВВС Финляндии примет участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018, а его авиабаза будет предоставлена также американским и бельгийским воздушным подразделениям, задействованным в учениях.

Trident Juncture 18 ("Единый трезубец") – военные учения под руководством НАТО, которые состоятся в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Учения в Норвегии будут самыми масштабными в своем роде с 1980-х годов. Ожидается, что в нем примут участие 51 тыс. военных стран из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не входят в НАТО, но являются её партнёрами. К тренировке будут привлечены 10 тыс. транспортных средств, 150 самолетов и 60 судов. Учения будут проводиться в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в Северной Атлантике и Балтийском море, в воздушном и морском пространствах Швеции, Финляндии и Исландии. Основными целями Trident Juncture заявлена подготовка Сил реагирования НАТО и проверка возможностей обороны Североатлантического альянса.

Одновременно с Trident Juncture 18 Финляндия проведёт военно-морские учения Northern Coasts (NOCO) 18, в которых примут участие 2,4 тыс. военных.

«Учения с наиболее важными партнерами, Швецией и НАТО, будут развивать навыки, необходимые для международного сотрудничества. Это также улучшает финские возможности и готовность участвовать в управлении кризисом и в операциях быстрого реагирования», – говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.

Rovaniemi will serve as a base for Air Force operations during two-week international excercise Trident Junture 2018 starting on 25th Oct. Follow the excercise on our website https://t.co/edqEDj2KYM and on social media #tridentjuncture #partnership #fise pic.twitter.com/5E7sx9PnHg

— Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) 22 октября 2018 г.