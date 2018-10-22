Эксперты рассказали, что значит счастье для финнов

Природа для финнов является более важной составляющей счастья, чем для жителей других стран. Об этом 22 октября пишет Yle.

В прошлом году в докладе ООН Финляндия была названа самой счастливой страной в мире. Исследователи Хельсинкского университета этой осенью запустили исследование, как понимают счастье сами финны. Для этого социальный психолог, исследователь визуальной коммуникации Ээмели Хакокёнгяс и Дженнифер де Паола проанализировали 650 фотографий в Инстаграме с хештегом #счастливый (#onnellinen).

Чаще всего это слово сопровождает изображение семьи и друзей, иногда коллег. Материальные факторы и хорошая внешность тоже заставляют жителей Суоми чувствовать себя счастливее. Характерным хештегом сопровождаются фото домашнего интерьера и изображения спортивного тела.

По сравнению с другими странами в Финляндии счастье чаще связано с природой. Финны ощущают это чувство, просто видя перед собой красивый пейзаж: закат, лес или озеро.

Исследователи уточняют, что в Инстаграме повседневная жизнь людей приукрашена, так что это не единственный взгляд на людское счастье, однако именно в социальных сетях на будничной жизни строятся размышления многих о том, каким оно должно быть.