Медведев подписал концепцию подготовки спортивного резерва

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года. Документ размещен на портале правительства 22 октября.

«Концепцией предусмотрены основные направления подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд. Концепция направлена на повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, продление их спортивного долголетия, усиление мотивации людей к физической активности средствами спортивной подготовки», — говорится в пояснительной записке.

Координатором реализации концепции назначен Минспорт.