«Заряженную» LADA Vesta SW фотографируют на улицах российских городов

«АвтоВАЗ» вывел на испытания новинку – LADA Vesta SW с приставкой Sport. «Заряженную» версию универсала заметили уже в нескольких городах.

Фотографии оклеенного камуфляжем прототипа, сделанные в городе Камышин Волгоградской области и в Кисловодске, опубликованы в группе «Lada Vesta Club» «ВКонтакте». Спортивный универсал отличается от стандарта заниженным клиренсом, спойлером на двери багажника, 17-дюймовыми колесными дисками, а также усиленным тормозным механизмам, отмечает 22 октября Autonews.

Предположительно, автомобиль получит тот же модернизированный 1,8-литровый мотор, выдающий 145 л.с. мощности вместо 122 л.с. и 187 Нм крутящего момента. Седан LADA Vesta Sport, продажи которого должны стартовать в этом ноябре, с таким мотором способен разогнаться с нуля до 100 км/ч за 9,6 секунды, а его максимальная скорость равна 198 км/ч.

Отметим, что ранее «АвтоВАЗ» планировал выпустить спортивную версию только в кузове седан.