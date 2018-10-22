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Бизнес
22.10.2018 15:23
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Организатор торгов активами Валерия Израйлита оспорил решение петербургской ФАС в суде

ООО «Спутник» пожаловалось в арбитражный суд на решение петербургских антимонопольщиков. Компания организует торги имуществом банкротящегося ОАО «Транспортно-логистический комплекс», оцененным в 9,3 миллиарда рублей. Ведомство ранее отменило признание торгов недействительными по жалобе ООО «Капитал М» из Кемеровской области.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 октября принято к рассмотрению исковое заявление ООО «Спутник». В нем организатор торгов имуществом банкротящегося ОАО «Транспортно-логистический комплекс» пытается оспорить решение петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы. УФАС отменило признание данных торгов несостоявшимися и потребовало провести их заново. Это случилось после жалобы ООО «Капитал М», принадлежащего кемеровскому предпринимателю Андрею Матюшину, которого СМИ называют человеком из окружения кузбасского миллиардера Александра Щукина.

В своей жалобе Александр Матюшин заявил о грубых нарушениях процедуры торгов, из-за чего, по мнению подателя жалобы, у его компании не было реальных возможностей полноценно ознакомиться с документами, описывающими обременения «ТЛК». Основными такими обременениями являются договоры аренды и субаренды, которые арбитражный управляющий компании Андрей Мариничев заключил с ООО «Новые коммунальные технологии» петербургского миллиардера Ильи Трабера. Данное ООО является основным кредитором «ТЛК».

С аналогичными жалобами в антимонопольное ведомство обратились крупнейший в России частный оператор железнодорожных перевозок «Новотранс» уральского бизнесмена Константина Гончарова и кипрская инвестиционная компания ACG Finance Limited. Все три жалобщика заявили о намерениях приобрести оцененное в 9,3 миллиарда рублей имущество «ТЛК», которое считается основным активом миллиардера Валерия Израйлита, находящегося сейчас под арестом в рамках уголовного дела о хищении денег, выделенных на строительство Балтийской трубопроводной системы. Кроме того, с жалобой на организатора торгов обратилась в ФАС представитель кредиторов «ТЛК» юрист Мария Кудинова.

Исковое заявление «Спутника» зарегистрировано на сайте арбитражного суда 17 октября 2018 года, а уже 19-м октября датируется определение, которым суд отказал «Спутнику» в применении обеспечительных мер. В качестве таких мер организатор торгов ходатайствовал о приостановлении предписания питерского УФАС. Таким образом, антимонопольное ведомство пока побеждает в этом споре со счетом 1:0. Но процесс только начался.

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