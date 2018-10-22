Правительство Японии потребовало у Facebook обеспечить более тщательную защиту персональных данных

Правительство Японии потребовало у компании Facebook Марка Цукерберга повысить защиту персональных данных. Требование повлек за собой сентябрьский взлом, который социальная сеть признала.

– Относительно случаев незаконного получения доступа, о которых было объявлено в сентябре этого года, компании необходимо уведомить комиссию о причинах возникновения инцидента, а также о мерах по предотвращению повторения ситуации, — цитируют заявление японской правительственной комиссии по защите персональных данных РИА Новости 22 октября.

Комиссия выяснила, что персональные данные автоматически передавались в Facebook, когда пользователь просматривал корпоративные страницы с кнопкой «Нравится». В сообщении подчеркивается, что информация могла передаваться даже тогда, когда пользователь не кликал по этой кнопке. Правительственная комиссия Японии стала первой, кто напрямую обратился к американской компании с подобными требованиями.

В конце сентября компания Facebook заявила о кибератаке, которая затронула почти 50 миллионов аккаунтов. По словам разработчиков, хакеры воспользовались уязвимостью в коде. Для безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 млн страницам.