Пенсионные деньги 2 миллионов американцев вложили в Россию

Американский пенсионный фонд не испугался санкций и продолжил держать российские ценные бумаги.

Калифорнийский пенсионный фонд пожарных и полицейских CalPERS до сих пор держит акции и гособлигации из России на 1,1 миллиарда долларов. Об этом 22 октября сообщает РБК.

Американский фонд, обслуживающий почти 2 миллиона пенсионеров, среди прочего, вложился в «Газпром», «Лукойл», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». Пока неизвестно, попытались ли в CalPERS избавиться от так называемых «токсичных активов» после того, как США пригрозили санкциями в отношении российского госдолга.

Напомним, ранее стало известно, что в российские акции и гособлигации вложились также Пенсионные фонды штата Нью-Йорк и Флорида.