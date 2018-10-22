Петербуржцев высадили из самолета в Хельсинки, вылет перенесли уже трижды

Минимум на три часа задерживается вылет борта авиакомпании Finnair из Петербурга в Хельсинки днем 22 октября. Пассажиров высадили из самолета из-за технических неисправностей.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, борт AY 702 должен был взлететь в 12:30, пассажиры уже находились на борту, когда их попросили вернуться обратно в здание аэропорта. «У большинства пассажиров этого направления стыковки в Хельсинки, и, видимо, все опоздают», – предполагают читатели.

Представители авиакомпании не смогли ответить на вопрос «Фонтанки» о том, когда вылетит самолет и в чем причина его задержки. В Пулково отметили, что в настоящее время вылет перенесен на 15:30, по данным онлайн-табло аэропорта взлет откладывали уже трижды.