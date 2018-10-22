Грузовик опрокинулся на КАД у места строительства съезда на М-11. Выросла пробка

Многокилометровая пробка выросла днём 22 октября на юге КАД из-за аварии с большегрузом.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:20 на 73-м километре внешнего кольца столкнулись два попутных грузовика. От удара один из них опрокинулся на бок. Никто не пострадал.

На данном участке в связи со строительством съезда в составе развязки с платной трассой М-11 закрыты полоса безопасности и первая полоса (как раз сегодня дорожники перешли с внутреннего кольца на внешнее). «Перевёртыш» занял первую полосу. Некоторые время была перекрыта и вторая полоса, но сейчас уже ехать можно по трём полосам: по второй, третьей и четвёртой.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Также прибыли представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, для устранения последствий аварии.

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщил о пробке длиной 6,5 километра от Дачного проспекта до Московского шоссе, в которой можно потерять 27 минут, что на 22 минуты больше обычного.

Кроме того, на КАД ещё два сложных участка. На востоке, где ремонтируют мост через Охту, на внешнем кольце стоит пробка длиной 7,3 километра от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. На севере, как обычно, медленно едут на участке работ по расширению дороги.