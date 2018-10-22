В Калужской области танк раздавил каскадёра на съемках фильма о подвиге подольских курсантов

Каскадер, выполнявший трюки для фильма «Ильинские рубежи», попал под гусеницы танка в Медынском районе Калужской области.

О трагедии, разыгравшейся на съемочной площадке, сообщает 22 октября «Газета.ru». 31-летнего московского каскадера Олега Шилкина задавил передвигавшийся по полю танк. Сейчас на месте работают следователи УМВД России по Калужской области и регионального следственного комитета. Проводится проверка по факту гибели человека.

Народный кинопроект «Ильинские рубежи» организован наблюдательным советом во главе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. Также в числе организаторов – писатель Сергей Шаргунов, журналист Владимир Легойда, начальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Игорь Пермяков, генеральный директор АНО «Автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы охраны Российской Федерации» Павел Медведков и другие. В основу будущего фильма лёг подвиг подольских курсантов, во время Великой Отечественной войны погибших при защите Москвы от фашистской армии.