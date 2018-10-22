Отказ расстаться с нардами и показательное кровопускание в колонии в Обухово увеличили срок заключенного почти на два года

За дебош после осмотра камеры колонии в Обухово заключенный добавил себе к сроку год и девять месяцев. Павел Петров не хотел расставаться с нардами, взялся за бритву, подначив сокамерников, и пообещал «вскрыть глотку» сотруднику колонии.

Приговор Петрову 22 октября вынес Фрунзенский районный суд Петербурга. За оскорбление сотрудника колонии и дезорганизацию исправительного учреждения ему добавили 1 год 9 месяцев и 7 дней лишения свободы. Как установил суд, 17 ноября прошлого года в камере Петрова надзиратель нашел нарды и возвращать их заключенным после осмотра не собирался. Возмущенный сиделец увидел в этом провокацию и напомнил, что нарды в камере лежат давно и до тех пор никого из сотрудников колонии якобы не интересовали. Тирада продолжалась по разные стороны закрытой решетки, от слов заключенный перешел к действиям, успев затащить в камеру сумку, в которой лежали лезвия для бритья. Требуя вернуть игру, Петров резал свое предплечье, позвав присоединиться к «акции» сокамерников, двое на этот призыв откликнулись. Закончилось выступление осужденного словами «Я тебе глотку вскрою, мне полгода осталось. Выйду, встретимся». Подсудимый вину признал и раскаялся.