РПЦ ждет извинений от Константинополя «за нанесение ущерба мировому православию»
Извинений «за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине» потребует от Константинопольского патриархата Русская православная церковь. Об этом 22 октября заявил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости, Волков предрек, что конфликтная ситуация с Фанаром может обернуться диалогом двух сторон.
«В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений», — сказал священник.
Пресс-секретарь патриарха также добавил, что Москва с радостью примет старания Стамбула «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».
Сегодня же Волков опроверг подготовку визита папы римского в Россию. Он назвал информацию в прессе слухами, которые не имеют ничего общего с действительностью.
Справка:
11 октября Синод Константинопольского патриархата объявил, что процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии будет продолжена. Фанар также снял анафему с так называемых главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.
15 октября в РПЦ заявили о решении прервать все отношения со Вселенским патриархатом. Отныне прихожане Русской церкви больше не смогут причащаться и молиться во всех храмах Константинопольского патриархата, в том числе — на Афоне. При этом сам Константинополь объявил, что не намерен разрывать отношения с РПЦ. Московский патриархат продолжают поминать за литургией.