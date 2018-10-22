РПЦ ждет извинений от Константинополя «за нанесение ущерба мировому православию»

Извинений «за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине» потребует от Константинопольского патриархата Русская православная церковь. Об этом 22 октября заявил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости, Волков предрек, что конфликтная ситуация с Фанаром может обернуться диалогом двух сторон.

«В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений», — сказал священник.

Пресс-секретарь патриарха также добавил, что Москва с радостью примет старания Стамбула «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».

Сегодня же Волков опроверг подготовку визита папы римского в Россию. Он назвал информацию в прессе слухами, которые не имеют ничего общего с действительностью.