Угонщик две недели вскрывал в Петербурге «КИА», но уехать смог только на четвёртой

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении молодого мужчины, который обвиняется в трёх покушениях на кражу со значительным ущербом (часть 3 статьи 30 и пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ) и в одной краже (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом 22 октября сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, в период с 14 по 24 августа 2018 года мужчина на территории Московского района вскрыл три «КИА Рио», повредив личинки замков. Он хотел их похитить, но не смог запустить двигатели. И только 28 августа у него получилось: он взломал замок «Рио», припаркованной у дома на Пулковском шоссе, завёл двигатель и скрылся.

По пути он снял с машины государственные регистрационные знаки, включил подавитель сигналов связи и, как говорится в документах, «распорядился [автомобилем] по собственному усмотрению». Материальный ущерб, нанесённый собственнику, составил более 700 тысяч рублей.

Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.