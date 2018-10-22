Около колледжа в Керчи произошел хлопок

В фирме «Благодать», расположенной неподалеку от Керченского политехнического колледжа, выбило двери и окна, а также пострадала одна женщина.

«В 12​​​:30 в понедельник в помещении офиса на улице Войкова, 1а, в Керчи, где расположена фирма «Благодать», при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь. От искры произошёл хлопок, выбило окна, двери, пострадала женщина, она госпитализирована», – цитирует 22 октября начальника регионального МЧС Владимира Иванова RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

В офисе «Благодати» также произошло возгорание площадью около 6 квадратных метров, которое удалось локализовать и потушить.

Напомним, что к Керченскому политехническому колледжу было приковано внимание СМИ после того, как его студент – 18-летний Владислав Росляков пришел 17 октября в учебное заведение с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников