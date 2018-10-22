Финляндия поднялась на третье место в международном пенсионном рейтинге
Финляндия заняла третье место в международном пенсионном рейтинге Mercer Global Pension Index, который оценивает и сравнивает пенсионные системы в 30 разных странах, сообщает Yle.
Лидером индекса оказалась Голландия, а второе место досталось Дании.
В прошлом году Финляндия находилась на пятой строчке. Улучшение позиций произошло благодаря новой системе расчета пенсионных выплат.
В индексе Мерсера международной консалтинговой группы Mercer Human Resource Consulting учитывается уровень пенсии, стабильность пенсионной системы и надежность государственного управления. По всем трем показателям Финляндия находится в десятке лучших стран мира. По стабильности и прозрачности финская пенсионная система заняла первое место. Россия в индексе не рассматривается.
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