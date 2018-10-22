Миллиардер Трабер пришел в Приморск. Что теперь будет

Трабер стал легальным совладельцем компании, обязавшейся реализовать самый амбициозный стивидорный проект на российском северном побережье Финского залива

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Контролируемое Ильей Трабером ООО «Приморский универсальный перегрузочный комплекс» декларировало сооружение мощного терминала в порту Приморск. Это возможно лишь при строительстве 6-ти километров новой железной дороги, серьезной реконструкции старой и капитальном ремонте автомобильной трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг».

Заявка на успех

12 октября 2018 года известный петербургский миллиардер Илья Трабер стал владельцем 26% долей ООО «Приморский универсальный перегрузочный комплекс». Это случилось благодаря уменьшению долей остальных участников компании, которых в бизнес-сообществе всегда называли участниками финансовой империи Трабера, поэтому создается впечатление, что произошло банальное перераспределение долей среди своих.

Впрочем, не совсем банальное – впервые за последние полтора десятка лет Илья Трабер стал легальным участником российской компании. И эта компания давно на слуху, хотя на данный момент не занимается никаким бизнесом, откуда предположение: теперь что-то будет. Во всяком случае, стивидоры воспринимают легализацию Трабера в порту Приморск как заявку на успех.

ООО «Приморский УПК» областное правительство воспринимает как крупного инвестора, который построит в порту Приморск на площади 270 гектаров перевалочный терминал с возможностью принимать и отправлять до 15.6 миллиона тонн грузов в год. Проект согласован Межведомственной комиссией по размещению производственных сил Ленинградской области в марте 2017 года.

15.6 миллиона тонн в год – это очень много: примерно столько переваливает весь порт Высоцк с учетом нефтепродуктов. Для порта Приморск с учетом двух нефтеналивных терминалов «Транснефти» это означает увеличение грузооборота примерно на четверть.

Первая очередь обещает появиться в 2020 году, а, по словам главы управления Ленинградской области по транспорту Павла Постовалова, к 2028 году ориентировочный расчетный грузооборот будущего терминала может составить до 5,6 миллиона тонн генеральных и навалочных грузов, 3 миллиона 20-футовых контейнеров и до 120 тысяч единиц техники.

Но это планы правительства Ленинградской области, о планах владельцев «Приморского УПК» мы знаем намного меньше – в апреле сего года совладелец компании Рамис Дебердеев на бегу сообщил нашим коллегам из 47news: «Идет этап проектирования. Строительство начнем года через полтора. Инвестиции — 70-80 миллиардов рублей…». От обстоятельного общения с прессой эта компания пока отказывается.

Будущий терминал «Приморского УПК» должен расположиться в 6-ти километрах от ближайшей железнодорожной станции «Ермилово», кроме того, к нему невозможно возить грузы по автомобильной дороге. Не случайно грузооборот имеющего великолепные глубины и вполне приемлемую для круглогодичного захода судов ледовую обстановку порта Приморск на 70% составляет перевалка нефти и на 30% перевалка нефтепродуктов. Нефть поступает туда по трубе, нефтепродукты по еще одной трубе.

Логичен вопрос: каким образом попадут в порт Приморск миллионы тонн грузов, обещанные «Приморским УПК»?

Долгий путь к свободе

Компания, которую впервые за долгие годы можно без добавления сослагательного «по словам» назвать компанией Ильи Трабера, развила феноменальную медийную активность с последней весны. В марте ее проект был согласован, а уже в апреле заговорили о возможном присвоении «Приморскому УПК» статуса «свободный порт». Сегодня в России существует лишь один порт с таким статусом – это порт Владивосток – и его деятельность регламентируется специальным федеральным законом, который так и называется: «О свободном порте Владивосток». Зачем такой статус нужен несуществующему комплексу, никто не объяснил, но о нем вполне серьезно заговорили на заседании правительственной комиссии по импортозамещению премьер-министр Дмитрий Медведев и областной губернатор Александр Дрозденко.

Петербургский вице-губернатор Игорь Албин добавил в блюдо остроты – он публично предположил возможность переноса мощностей Большого порта Санкт-Петербург в Приморск. Стивидорное сообщество тогда содрогнулось, но все устаканилось, когда Албин увлекся новой идеей о переносе питерских портовых мощностей по сингапурской модели - чиновника впечатлила поездка в Сингапур.

«Свободным» будущий приморский терминал пока не стал, хотя в недрах Государственной думы зреет законопроект, посвященный свободным портам, поэтому исключать ничего нельзя. А в начале августа стало известно о том, что федеральное правительство изыскало почти 2 миллиарда рублей на достройку железнодорожной ветки «Лосево-Каменногорск» – ее собираются окончательно запустить в 2019 году. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев. Эта ветка примет на себя пассажирские «Аллегро» и разгрузит зеленогорское направление, по которому поезда, как сообщали официальные источники, направятся к портам Высоцк и Приморск.

Только официальные источники не уточнили, что до порта Высоцк железная дорога доходит, а до порта Приморск нет. 6 километров разделяют ближайшую к порту станцию «Ермилово» и место, где «Приморский УПК» планирует построить свой терминал.

С автомобильной дорогой там еще хуже. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, часть региональной трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг» постепенно разбивается из-за интенсивного движения большегрузов и строительной техники, подвозящей в порт Приморск материалы для строящегося там нового причала «Транснефти», поэтому область всерьез готова от нее отказаться.

15 октября глава дорожного комитета Юрий Запалатский дал указание подведомственному ГКУ «Ленавтодор» готовить пакет документов для передачи части дороги от Зеленогорска до Приморска в федеральную собственность, руководствуясь тем, что трасса стала нести ненормативную нагрузку. В общем: «сами портите, сами и владейте».

23 августа Дмитрий Медведев подписал еще одно постановление, которым разрешил «Российским железным дорогам» использовать 6 миллиардов рублей, ранее выделенных на строительство вторых путей и электрификацию линии «Выборг-Приморск-Ермилово», на проект реконструкции железной дороги, которая должна обеспечить выход грузов к морским терминалам юга России. Газеты цитировали тогда первого вице-президента РЖД Вадима Михайлова, заявившего, что не видит смысла вкладываться приморское направление, пока владельцы терминалов не гарантирует весомый объем грузового транзита. «Транснефть» в порту Приморск сидит на трубе, поэтому можно предложить, что месседж высокопоставленного чиновника РЖД был адресован Илье Траберу. Кроме него гарантировать трафик в этом направлении, в общем-то, некому.

В приморском порту, напомним, переваливают сырую нефть и нефтепродукты, которые попадают туда по трубопроводам. Перевалкой занимается там ООО «Приморский торговый порт» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Они сейчас арестованы по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств и вряд ли смогут дать весомые гарантии со столь красивой перспективой – хотя слухи об их планах расширить бизнес ходили.

Ставший на днях официальным совладельцем ООО «Приморский УПК» миллиардер Илья Трабер – человек, от которого сегодня зависит масштабное инфраструктурное развитие крупнейшего российского порта северного побережья Финского залива. Реализация декларированных «Приморским УПК» планов возможна лишь при серьезной модернизации железнодорожной ветки «Выборг-Приморск-Ермилово», строительстве дополнительных 6-ти километров путей к ней и капитальной перестройке автомобильной трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг». Все это не только повлечет перераспределение экспортных грузопотоков в пользу порта Приморск, но и даст толчок развитию трафика российских грузов в сторону иностранных портов северного побережья Финского залива.

Если Илья Трабер с такой задачей справится.

Справка:

Миллиардер Илья Трабер обладает устойчивой медийной репутацией с далеких 90-х годов прошлого столетия, когда он делал первые шаги в петербургский бизнес в качестве коллекционера предметов антиквариата, а потом в качестве участника ряда бизнес-проектов в городе Выборг Ленинградской области. В последние годы Илья Трабер попадает в поле зрения СМИ в связи с банкротством миллиардера из Усть-Луги Валерия Израйлита. В частности, ООО «Новые коммунальные технологии», которое считают подконтрольным Траберу, выступает основным кредитором в процедуре банкротства ОАО «Транспортно-логистический комплекс». Эта компания владеет имуществом терминала «Юг-2» в порту Усть-Луга и считается основным активом Израйлита. Сейчас за этот актив стоимостью в 9.3 миллиарда рублей идет борьба, о чем «Фонтанка» неоднократно писала. Кроме «Новых коммунальных технологий» на него претендуют «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова и ООО «Капитал М» бизнес-партнера кемеровского миллиардера Александра Щукина.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приморский универсальный перегрузочный комплекс» сегодня принадлежит: Илье Траберу (26%), Рамису Дебердееву (26%), Артему Бегуну (16%), Владимиру Даниленко (16%) и Сергею Пупко (16%). Генеральным директором компании является Анатолий Савкин, бывший глава петербургского филиала ФГУП «Росморпорт».

По данным ФГБУ «Адиминистрация морских портов Балтийского моря», морской порт Приморск расположен в 8 км от г. Приморск Выборгского района Ленинградской области на северо-восточном побережье пролива Бъеркезунд Финского залива Балтийского моря.

Общая площадь территории морского порта Приморск – 252,268835 га., общая площадь акватории морского порта Приморск – 32,26 км2. Порт замерзающий, но открыт для навигации круглый год.

В границах территории порта Приморск расположены два нефтеналивных терминала, предназначенных для перевалки сырой нефти и дизельного топлива, и перегрузочный комплекс, предназначенный для перевалки генеральных грузов.

Для обеспечения непрерывного процесса перевалки нефти на экспорт в порту имеются две нефтебазы: одна нефтебаза предназначена для хранения сырой нефти, другая для светлых нефтепродуктов. Оператором нефтебаз является ООО «Транснефть-Порт Приморск». Стивидором обоих терминалов является ООО «Приморский портовый порт».

В 2010 г. в границы морского порта Приморск включен перегрузочный комплекс «Петротрал 1», имеющий 3 причала и способный принимать небольшие суда с осадкой до 3,5 м.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»