Председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали по ориентировке о разбойном нападении. В списке особых примет - синяки под глазами

Московские полицейские задержали председателя движения «Открытая Россия» на Ленинградском вокзале днём 22 октября. В качестве оснований стражи правопорядка показали Андрею Пивоварову ориентировку на человека, подозреваемого в разбойном нападении.

Об этом активист рассказал в своём твиттере.

По словам Пивоварова, двое оперативников встретили его на выходе из поезда «Сапсан» и отвели в отдел полиции на Ленинградском вокзале. В ориентировке написано, что 19 октября неизвестный, угрожая ножом москвичу, отнял у того мобильный телефон. В качестве примет перечисляются: рост под 170 сантиметров, худощавое телосложение, синяки под глазами.