ЖК YOGA открыл свои двери

фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»

В минувшее воскресенье, 21 октября, ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в строящемся жилом комплексе YOGA.

По случаю этого праздника с самого утра для всех желающих была организована большая развлекательная программа с музыкой, конкурсами, призами, подарками и даже специальной чайной церемонией. А для самых маленьких гостей на протяжении всего дня работали детские аниматоры.

Однако главной темой мероприятия были открытые экскурсии в строящийся дом. За день этой возможностью воспользовались почти 400 человек, причем не только из числа владельцев квартир, но и всех желающих, прошедших, правда, предварительную он-лайн регистрацию и ознакомившихся с техникой безопасности и правилами поведения на стройке.

Специально для экскурсий строители подготовили типовой 5-й этаж, на котором открыли все секции, так что весь дом можно было пройти насквозь. В первой и последней секциях были размещены планы, по которым гости легко ориентировались, а у входа в каждую квартиру висела информационная табличка с подробным ее описанием, площадью, количеством комнат и их планировкой, номером секции, а также номерами аналогичных квартир на других этажах. Таким образом, на каком этаже и в какой части комплекса ни находилась бы купленная квартира, ее владелец мог легко найти аналогичную на месте экскурсии.

ЖК YOGA возводится компанией «Лидер Групп» в Приморском районе города по адресу: Комендантский проспект, 55, к. 1. Весь комплекс представляет собой четыре дома, расположенных параллельно друг другу. Первый дом планируется ввести в эксплуатацию уже во втором квартале следующего года, а второй и третий – в четвертом квартале 2020-го.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/