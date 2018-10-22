«Ели рябину, жарили мышей». Пенсионер с бультерьером три недели плутал по осенней сибирской тайге

Невероятной развязкой окончились трехнедельные поиски заплутавшего в сибирской тайге пенсионера и его бультерьера. Когда спасательные службы уже отчаялись найти мужчину, он сам вышел к людям в 25 километрах от того места, где потерялся.

65-летний Виктор Виноградов пропал 3 октября в районе поселка Подгорный Красноярского края. Спустя три недели он вышел к людям в деревне Кускун и связался с родственниками. Все это время его искали спасатели и волонтеры, прочесав 100 квадратных километров лесного массива, пишет портал ngs24.

Дочь пенсионера Татьяна 22 октября рассказала, как её отцу удалось так долго продержаться в осеннем лесу. По словам женщины, сибиряк во время скитаний ел рябину и жевал смолу. Для своего верного пса Тора он сам ловил мышей и жарил их на костре.

Мужчине также удалось выйти на охотничий домик, где он нашел спички и масло. Каждый день понемногу он пил это масло, чтобы выжить. По ночам, чтобы не замерзнуть, он делал шалаш из пихты и спал в нем в обнимку с бультерьером.

Спустя три недели скитаний пенсионер вышел к людям и смог связаться с родными. Те не могли поверить своему счастью, когда приехали за мужчиной. Лесные приключения привели скитальцев к обезвоживанию. Сейчас они проходят медицинское обследование.