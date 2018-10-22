Многолетняя подготовка к экзамену на знание улиц не понадобится: для Лондона готовят такси-беспилотники

Беспилотные такси могут появиться на улицах Лондона в течение трех лет в рамках партнерства между крупнейшим частным оператором такси Addison Lee и британской технологической компанией Oxbotica, пишет 22 октября The Guardian.

Уже в следующем месяце Oxbotica, как предполагает контракт, начнет сканирование всех общественных дорог в Лондоне и вокруг него, используя свою технологию, для создания подробной карты каждого объекта на улице. К 2021 году Addison Lee намеревается вывести целый флот черных Mercedes и Prius, которыми будет управлять автономная система от Oxbotica.

При этом компания не собирается увольнять никого из 5 тысяч своих водителей, просто клиентам предложат беспилотное такси в качестве более дешевой альтернативы поездкам с живым водителем. Начать предполагается с корпоративных шаттлов, служб доставок в аэропорты или кампусы корпораций.

«Лондонское такси» традиционно ассоциируется с так называемыми «черными кэбами» (black cab), внешний вид которых хорошо знаком по картинкам – он фактически не изменялся с 50-х годов прошлого века. Только этим такси, получившим лицензию от властей Лондона, дано право называться Taxi, и только они могут подбирать голосующих пассажиров прямо на улице.

Однако в британской столице есть и так называемый «частный прокат», то есть компании, оказывающие услуги по доставке пассажиров, но официально такси не являющиеся. Именно среди таких компаний – хорошо известный нам Uber.

Лондон это один из самых сложных городов с точки зрения общественного транспорта и особенно службы такси. В нем примерно 250 тысяч улиц и улочек, причем многие из них с нелогичной нумерацией и с односторонним движением. Все лицензированные таксисты обязаны сдавать экзамен на знание всех этих улиц, подготовка к нему занимает у претендентов годы. Считается, что именно это требование знания полной географии Лондона является самой сложной частью процесса получения официальной лицензии водителя такси. Беспилотное такси будет иметь всю эту базу данных лондонских улиц по умолчанию.

Addison Lee – крупнейшая из компаний «частного проката» с флотом в 4 тысячи автомобилей, включая туристские автобусы и курьерскую службу. Годовой оборот компании составляет больше миллиарда долларов.