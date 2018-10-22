В ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ» состоялся праздник благоустройства

ГК «Эталон»

20 октября, в день проведения общегородского субботника, на территории ЖК «Самоцветы», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в историческом центре Санкт-Петербург – на Васильевском острове – состоялся праздник благоустройства.

В мероприятии приняли участие новоселы жилого комплекса, представили Управляющей компании АО «Сервис-Недвижимость» (входит в Группу «Эталон») и символ Компании – Рыжий Кот. На озеленяемой территории были посажены кусты спиреи, яблони, вязы и тюльпаны.

«Мы очень рады, что в мероприятии такое активное участие принимают жители нашего комплекса: и большие, и самые маленькие. Сегодня мы видим на празднике целые семьи! И это очень радует. Такие праздники создают не только комфортную жилую среду на территории комплекса, но также объединяют его жителей. Уверена, что совместное благоустройство станет доброй традицией взаимодействия жильцов и Управляющей компании», – отметила Алла Винник, генеральный директор АО «Сервис-Недвижимость».

В конце мероприятия жители, загадав желания, повязали на деревья цветные ленточки. Завершился праздник фуршетом, на котором новоселы, уже познакомившись, обсуждали совместные планы на будущее.

Группа «Эталон» традиционно проводит мероприятия по благоустройству своих жилых комплексов, создавая в них комфортную жилую среду.

Справка о ЖК «Самоцветы»

Жилой комплекс «Самоцветы» состоит из четырех 10-этажных корпусов, построенных по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Проект реализован в локации с уже сформированной социальной инфраструктурой, включающей в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса построен еще один детский сад, рассчитанный на 195 малышей, а также открыто отделение врача общей практики на 100 посещений в смену. Суммарная реализуемая площадь всего проекта составляет 209 тыс. кв. м.

Жилой комплекс «Самоцветы» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в Василеостровском районе, на участке, прилегающем к набережной реки Смоленки. У проекта хорошая транспортная доступность: поблизости расположены Мост Бетанкура и выезд на ЗСД, а до двух станций метро – «Василеостровской» и «Спортивной-2» – можно добраться пешком за 15 минут.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/