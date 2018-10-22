Авиакомпания «Россия» начала самостоятельно проводить полное техобслуживание судов Airbus в Петербурге

Авиакомпания «Россия» приступила к самостоятельному обслуживанию воздушных судов семейства Airbus А320(319) по формам 6Y check и 12Y check. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика 22 октября.

Как пояснили в компании, 6Y check и 12Y check (то есть проверка раз в 6 лет и 12 лет) являются самыми полными и трудоемкими из существующих форм технического обслуживания. Во время таких процедур специалисты проверяют все системы, узлы и агрегаты лайнера. Продолжительность такого осмотра, как правило, составляет больше четырех недель.

Чтобы получить разрешение на такие работы, авиакомпания прошла аудит Бермудских авиационных властей (BСАA), а также приобрела специальные инструменты и наземное оборудование.

Первый лайнер А319 поступил на обслуживание 7 октября. В планах на 2019 год – проведение работ по формам 6Y check и 12Y check на шести самолетах Аirbus A319/320. Их будет проводить технический департамент в Петербурге.

До того как приступить к 6Y check и 12Y check, «Россия» уже выполняла периодическое техническое обслуживание судов (C1, С2-Check). С 2015 года проверено уже 35 лайнеров «России».