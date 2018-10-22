Петербуржец подговорил гаишника подправить документы о ДТП, чтобы не платить за ущерб

Калининский районный суд Петербурга наказал двоих петербуржцев за страховое мошенничество. Автомобилист и сотрудник ГИБДД сговорились, чтобы подделать документы о ДТП.

Как сообщает 22 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга, в июле 2017 года житель города устроил ДТП на Лесном проспекте. У него не было полиса ОСАГО, и, чтобы не платить самому, он решил пойти на мошенничество.

Мужчина уговорил сотрудника ДПС за взятку в 10 тысяч рублей совершить подлог: изменить во всех официальных документах время ДТП. Это позволило бы ему купить ОСАГО и избежать возмещения ущерба пострадавшим.

На суде оба полностью признали свою вину. Автомобилиста обвиняли в мошенничестве в сфере страхования (часть 1 статьи 159.5 УК РФ), полицейского – в пособничестве в мошенничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ), мелком взяточничестве (часть1 статьи 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ).

Суд признал их виновными и приговорил к штрафам: 20 тысяч рублей для водителя и 45 тысяч рублей для инспектора. Приговор в законную силу еще не вступил.