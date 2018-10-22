Аэрофлот одержал победу в трех номинациях IPRA Golden World Awards

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Аэрофлот впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS.

Аэрофлот дебютировал на престижной премии с коммуникационным проектом для глобального рынка. Церемония награждения лучших из лучших прошла в Барселоне – одной из столиц мирового туризма.

PR-проект «Аэрофлот. Собаки Сулимова» для англоязычного сегмента Facebook был признан лучшим в номинациях «Путешествия и туризм», «Цифровые коммуникации», «Вовлеченность сообщества». Проект отмечен за новаторство и эффективность коммуникаций.

Крупнейшая глобальная премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, ставя во главу угла сложность, креатив и уникальность.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.