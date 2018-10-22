«Ростелеком» продал дом Керстен на Почтамтской улице

Здание бывшего управления телефона и телеграфа на Почтамтской улице в Петербурге, крупнейший непрофильный актив «Ростелекома», продали за 410 млн рублей, сообщает 22 октября Российский аукционный дом.

Дом в неоклассическом стиле площадью 7,8 тысячи кв. м, расположенный по адресу: улица Почтамтская, 15Б, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Победителем аукциона стало ООО «Фирма «Гран».

В базе данных СПАРК есть только одна компания с аналогичным названием, которая специализируется на управлении недвижимым имуществом. Единственным владельцем ООО «Фирма «Гран» является кипрское «Пфиг Девелопмент Лимитед». Этим юрлицом руководит Зоран Раткович, член совета директоров компании «ЭР-Телеком», гендиректор «ЭР-телеком Холдинг Лимитед».

«Ростелеком», который постепенно избавляется от неиспользуемой недвижимости, пытался продать дом Керстен с 2015 года. Глава Российского аукционного дома Андрей Степаненко говорил, что видит хорошие перспективы реализации объекта, однако желающих выкупить недвижимость на прошлогоднем аукционе за 682 млн рублей не нашлось. Цену снижали сначала до 579 млн рублей, затем – до 477 млн рублей.

Здание построили в конце XVIII века. В 1859 году его у наследников вдовы Керстен выкупило Телеграфное управление. После смены владельцев архитектор Александр Кракау перестроил дом для размещения в нем главной телеграфной станции.

В настоящее время в доме Керстен располагаются небольшая гостиница, помещения для культурных и деловых мероприятий и офис.