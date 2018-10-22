Отряд кораблей Балтфлота отправился в дальний поход в Северную Атлантику

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Сообразительный», «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Конецкий» вышел в дальний поход для выполнения плановых учений в Северной Атлантике, сообщает 22 октября Минобороны России.

На борту кораблей отряда находятся противолодочные вертолеты Ка-27ПС, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.

В период похода экипажи кораблей выполнят множество различных учебно-боевых задач, среди которых совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота, которые базируются на корветах, проведут летные смены в Атлантическом океане, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

Основная задача похода – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, добавили в военном ведомстве.

Напомним, в акваториях Северного, Норвежского и частично Балтийского морей с 25 октября по 9 ноября пройдут крупнейшие с 80-х годов прошлого века учения Североатлантического альянса Trident Juncture. Американский авианосец «Гарри Трумэн» возглавит эти учения. Авианосец ВМС США впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в воды Арктики.