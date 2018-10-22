Колтушское шоссе поехало быстрее. На нём уложили особый асфальт

На одной из самых оживлённых региональных дорог Ленинградской области – Колтушском шоссе – завершена укладка нового асфальта на участке от КАД до Колтушей. Об этом 22 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе областного дорожного комитета.

Дорожникам удалось уложиться в исключительно короткие сроки. По указанию ГКУ «Ленавтодор» подрядчик выполнил те работы, которые требовали ограничений движения, всего за две недели. Асфальтобетонное полотно укладывали по ночам, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.

Поскольку дорога несёт большую транспортную нагрузку, Ленавтодор поручил использовать щебёночно-мастичный асфальт, который отличается особой прочностью, большим сроком службы и устойчивостью к образованию колейности.

Напомним, в начале октября из-за дорожных работ на трассе стали образовываться крупные пробки, и ремонту придали ускорение. Помогло бабье лето.